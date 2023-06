Ary Mirelle e João Gomes encontram padre cearense e recebem bênção por gravidez

O padre cearense Maciel de Sousa — conhecido pela amizade com o cantor João Gomes — teve um encontro com o artista pernambucano e a influenciadora Ary Mirelly, na noite dessa segunda-feira (12). Em evento junino realizado em Maracanaú, o casal recebeu as bençãos do religioso pela gestação do primeiro filho.

"Poder abençoá-los, conviver com eles, conversar, resenhar, foi algo que não poderia supor que um dia pudesse vir a viver: de fato, Deus faz, Deus junta", escreveu padre Maciel em postagem no Instagram.

Legenda: Padre realizou benção em Ary Mirelle Foto: Reprodução/Instagram

João Gomes chegou a publicar um vídeo onde o padre faz o sinal da cruz na testa de Ary Mirelle e diz: "Sem dúvida nenhuma vai ser uma boa mamãe".

Nos bastidores do evento junino, padre Maciel ainda dançou alguns passos de forró com Ary Mirelle. Em seguida, João Gomes brinca: "É aqui que eu lhe encontro, né? Danado! Olha aí quem gosta de piseiro. Vou mandar pro bispo!".

Ary Mirelle acompanha João Gomes em São João

A agenda repleta de shows de João Gomes no período junino não impede o cantor de vivenciar as primeiras semanas da gestação de Ary Mirelle. Nesta segunda, ela esteve na capital cearense para acompanhar o show do pernambucano na Região Metropolitana de Fortaleza.

Antes do evento no Ceará, ela acompanhou João Gomes na gravação de EP audiovisual do cantor Xanddy Harmonia, em Salvador.

Conforme agenda do cantor divulgada nas redes sociais, ele soma 30 shows no São João. No roteiro, cidades de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro.