Ary Mirelle, namorada de João Gomes, conta como descobriu gravidez: ‘sentia fome demais’

A estudante e influenciadora digital Ary Mirelle revelou, na quarta-feira (7), que está grávida do primeiro filho, fruto do namoro com o cantor João Gomes. Na quinta-feira (8), ela explicou nos Stories como descobriu a gravidez.

Ary relatou que estava sentindo muita fome, cólica e que sua menstruação atrasou três dias. “Meus seguidores estavam dizendo que eu estava grávida. Eu e João notamos que meu corpo estava mudando muito rápido. Quando viajamos para Alagoas, nós fizemos um teste, que deu errado. Eu não sabia fazer o teste. Depois fiz certinho. Eu sentia fome demais, cólica e a minha menstruação atrasou em três dias - e ela nunca atrasa. Também sentia um sono anormal”, disse.

A influenciadora também confessou que ficou muito nervosa quando confirmou a gravidez, mas que está muito feliz.

“Quando fui comer sushi com uma amiga, eu estava o tempo todo me queixando de dor de cabeça e, quando me sinto assim, é porque vou menstruar. Fico cheia de espinhas, mas não estava com elas, e a minha menstruação estava atrasada há três dias. Aí comecei a sentir uma cólica, que também é normal no começo da gravidez. Fiz o teste novamente e deu positivo. Comecei a me tremer, liguei para a minha mãe chorando, me tremendo toda! Estou muito feliz”.

Em abril, João Gomes anunciou que tinha terminado o namoro com Ary. Dias depois, em maio, eles comunicaram aos fãs que tinham reatado.

Durante a separação, Kátia Gomes, mãe do cantor, chegou a criticar a nora, e dizer que ela era ciumenta e imatura. No entanto, na quarta-feira (7), quando o casal tornou pública a gravidez, ela fez questão de comemorar a notícia que seria avó.

“Eu renasci quando soube que vou ser avó. Ganhei um sentido completamente novo de viver. Parabéns meu filho, parabéns Ary”, escreveu Kátia nas redes sociais, mostrando que está tudo bem na família.