Simone Mendes chora ao receber disco de diamante duplo no 'Domingão com Huck'

A sertaneja Simone Mendes caiu no choro ao receber uma homenagem por atingir um grande feito da carreira solo. No programa "Domingão com Huck", exibido neste domingo (18), ela não conteve as lágrimas ao ter uma sequência de surpresas no palco.

Além de ganhar um disco de diamante duplo pelo hit "Erro Gostoso", a cantora ainda foi homenageada por ninguém menos que Ivete Sangalo e pelo marido, o empresário Kaká Diniz.

Legenda: Simone emocionada ao receber placa comemorativa Foto: Reprodução/Twitter

Ao receber das mãos de Luciano Huck a honraria por sua música ter atingido a marca de mais de 200 milhões de reproduções nas plataformas de streaming, Simone se emocionou.

Simone Mendes Cantora Eu não seria nada se não fosse Deus e meus fãs do país inteiro. Minha equipe toda, que com todo amor e carinho está comigo nessa caminhada. Pra mim, ver isso hoje é saber que a graça de Deus está sobre mim. E gratidão eterna a cada um que me ajudou a escrever essa linda história sozinha em carreira solo

Trabalho solo

A artista anunciou a nova fase da carreira em agosto de 2022, quando chegou ao fim a dupla que formava com sua irmã, Simaria.

Um dos nomes que apoia a carreira de Simone é o cantor sertanejo Gusttavo Lima. Ele inseriu a coleguinha na programação do evento "Buteco". A festa do cantor roda o país.

O sucesso de Simone como cantora solo também é visto no São João. Ela é nome presente em grandes festivais do Nordeste. Ao todo, ela soma 20 apresentações só em junho.