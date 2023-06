Simone Mendes é convidada por Gusttavo Lima para gravar feat em novo DVD; saiba quando acontece

Em entrevista exclusiva à coluna, na noite de sábado (3), a cantora Simone Mendes revelou que foi convidada por Gusttavo Lima para gravar um feat em novo DVD.



O dueto entre os sertanejos já tem data marcada. Segundo Simone, a nova produção audiovisual do Embaixador acontece no mês de julho.

No bate-papo, nos bastidores do evento "Buteco" Fortaleza, a sertaneja falou sobre os bons resultados do primeiro projeto audiovisual da carreira solo — o DVD "Cintilante".

"Eu gravei 12 faixas. Já saíram sete músicas. Falta ainda cinco músicas para encerrar essa fase do DVD, mas ainda tem letra boa pra curtir e shows pelo Brasil inteiro", ressaltou Simone Mendes.

No mês de julho, período de São João, a sertaneja soma 20 apresentações musicais pelo país.

Gusttavo Lima cumpre promessa de ajudar Simone Mendes

Legenda: Gusttavo Lima desejou sucesso para Simone em carreira solo, em edição do Avioes Fantasy Foto: Fred Pontes/Divulgação

Ao que parece, Gusttavo Lima está cumprindo o que prometeu para Simone Mendes. Em edição do "Aviões Fantasy", em Fortaleza, o sertanejo convidou ela para uma participação no show e fez uma promessa ao que precisasse na recém lançada carreira solo.

Em diferentes programas, Simone Mendes revelou o que o sertanejo declarou a ela em bastidor: "Você é muito especial para mim e, se você precisar um dia nessa fase nova das minhas costas para ser degrau para seu sucesso, eu estarei aqui para dar as minhas costas pra você".

Pelo visto, o próximo passo será a gravação de um dueto entre eles.