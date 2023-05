Michele Andrade é apresentada como nova artista da empresa de Wesley Safadão; assista

Conhecida no forró por passagem na banda Limão com Mel, a cantora Michele Andrade foi apresentada — nesta terça-feira (23) — como nova artista da produtora do cantor Wesley Safadão. Em coletiva de imprensa, realizada em Fortaleza, a forrozeira se emocionou com elogios que recebeu do veterano do gênero nordestino.

O primeiro contato de Wesley e Michele aconteceu em 2019. A cantora foi convidada pelo cantor a ser uma das atrações do leilão realizado pelo Haras WS.

Assista à entrevista:

Em entrevista à coluna, Michele Andrade adiantou os próximos passos da carreira. "A gente já tá alinhando o próximo lançamento musical. Vamos ter feat, mas ainda estamos vendo com quem dos nomes da produtora do WS. Eu falei com o Wesley que é meu desejo ser com ele. Estamos alinhando se vai ser single ou EP. Nos próximos dias, vamos informando a vocês".

A cantora revelou ainda que já deve ser incluída na programação de shows do Garota Vip, principal evento de Wesley Safadão. A primeira edição que ela irá participar acontece em outubro, em João Pessoa (PB).

Mudança para Fortaleza

Legenda: Michele Andrade ao lado de empresários e Wesley Safadão Foto: João Lima Neto/SVM

Natural de Barreiros (PE), a forrozeira já viveu em Fortaleza no início da carreira solo. Em 2021, ela foi viver São Paulo, sede da antiga produtora que fazia parte.



Segundo a forrozeira, como próximo passo da carreira, ela planeja retornar para Fortaleza no início de 2024.

"Devo morar em Fortaleza depois do Carnaval de 2024. Tenho que cumprir agenda que eu tinha fechado até dezembro. Não tem como fazer a mudança estando na estrada quase todos os dias", explicou Michele Andrade.