Walkyria Santos faz versão em forró de 'Un-Break My Heart' e grava clipe; assista bastidores

A cantora Walkyria Santos gravou, na segunda-feira (22), a primeira parte do clipe "Diga Que Sim". A produção audiovisual é uma versão do sucesso "Un-Break My Heart" — hit na voz de Toni Braxton em 1996.

Uma curiosidade da produção audiovisual é que a autoria da composição é da própria forrozeira.

Assista à entrevista:

Em Fortaleza, nos estúdios da HD Nove Sete, ela atuou em um cenário montado especialmente para o clipe. A produção ainda terá duas outras partes gravadas em locações, incluindo a participação de um ator.

O clipe da forrozeira é a primeira produção audiovisual criada com apoio da produtora Camarote, empresa do cantor Wesley Safadão. Desde agosto do ano passado, Walkyria Santos faz parte do casting de artistas do empreendimento do cearense.

"A gente quando tá sozinha, sem uma produtora, a gente caminha. Quando estamos em uma grande empresa, a gente anda um pouco mais rápido, fica melhor posicionada, entra em grades mais robustas, grades fortes, onde eu não conseguia me incluir. Estou somando em grandes eventos", declarou Walkyria Santos.