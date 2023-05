Kadu Martins grava primeiro DVD da carreira com músicas inéditas em Fortaleza

O cantor Kadu Martins, dono do sucesso "Novinha do Onlyfans", gravou o primeiro DVD da carreira em Fortaleza, no domingo (21). O forrozeiro reuniu fãs, empresários e cantores em uma superprodução no espaço de eventos do Colosso, na capital cearense.

Em 2019, como compositor, o primeiro trabalho assinado por Kadu Martins foi a canção "Crise de Saudade". A letra ganhou os aplicativos de música na voz de Léo Santana.

No ano passado, a canção "Red de Maracujá" com Felipe Amorim, rendeu mais de 50 milhões de plays no YouTube. E, recentemente, "Novinha do Onlyfans" se destacou nas plataformas de música.

DVD com inéditas

Legenda: Cantor recebeu discos de diamante Foto: Thiago Gadelhas/SVM

Intitulado de "Prazer, Eu Sou Kadu Martins", o primeiro grande produto audiovisual do cearense terá 10 músicas inéditas.

Xand Avião, MC Don Juan, MC Pipokinha, Igow, Gaab, Raquel dos Teclados, Aline Reis, Luan Andrade, Zé Ottavio, DG e Batidão Stronda participaram da produção audiovisual.

Um dos momentos de surpresa do DVD, foi a participação da ex-BBB Key Alves. Na edição do reality deste ano, ela ficou marcada por ser a musa da canção "Novinha do Onlyfans" por ter uma perfil na plataforma de conteúdo adulto.

Composto por faixas autorais, o projeto contou com direção musical do próprio Kadu em parceria com o amigo de infância e sócio Ruan Lima. A produção musical do audiovisual fica por conta de Hudson e Lukinha, enquanto a direção de foto e vídeo ficou sob responsabilidade de Victor Teixeira (VTX Filmes).