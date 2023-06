Marcia Fellipe se recupera após ser hospitalizada e cancelar agenda de shows na Bahia

A cantora Marcia Fellipe, de 43 anos, segue em repouso após cancelar parte da agenda de shows no domingo (18) por conta de uma virose. Esta segunda-feira (19), conforme equipe da artista, foi de repouso em Irecê, na Bahia, após a artista ter passado cerca de três horas no hospital e ter sido liberada logo em seguida.

No domingo, a cantora cancelou os shows nas cidades de Lapão e Cafarnaum e divulgou comunicado para tranquilizar os fãs em relação ao ocorrido. "Está tudo bem, turma. Já, já, estamos de volta", contou ela em um texto rápido nos Stories do Instagram.

No comunicado oficial, a cantora ainda agradeceu o carinho dos fãs. "A Marcia Fenomenal Produções informa que, por motivo de saúde, os shows que aconteceriam hoje, 18, da cantora Marcia, em Cafarnaum e Lapão não poderão ser realizados. Lamentamos o ocorrido. Agradecemos o carinho e compreensão de todos os fãs", reafirmou o comunicado.

Agora, Márcia continua a recuperação e deve retomar a agenda de shows para os próximos dias normalmente, a partir de quarta-feira (20).

No sábado (17), a artista fez shows nas cidades de Mossoró e João Câmara, ambas no Rio Grande do Norte. Também no Instagram, ela agradeceu a presença do público e se admirou com a quantidade elevada de presentes nas apresentações juninas.