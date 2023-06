Ary Mirelle, namorada de João Gomes, diz que gravidez não foi planejada

A influenciadora Ary Mirelle, namorada do cantor João Gomes, usou as redes sociais novamente para se comunicar com fãs e contou que a gravidez do casal, anunciada na última semana, não foi planejada. Apesar disso, revelou a jovem, os dois sempre desejaram uma criança para somar ao relacionamento.

O tópico veio ao tema quando um seguidor questionou se os dois haviam planejado a gestação. "Não existiu um planejamento antes. A gente queria, sim, mas tem uma diferença entre planejar uma gravidez e desejar ela. O médico me explicou sobre isso também", esclareceu Ary Mirelle.

Desejo de João Gomes

Além disso, a influencer também recebeu outra pergunta sobre o assunto, questionando se João Gomes desconfiou da gravidez antes que eles, de fato, soubessem o resultado do exame. Em seguida, Ary compartilhou uma série de prints de conversas com o amado nas quais ele chegou a explicitar a vontade de ser pai.

"Eu te amo tanto, você é minha princesa. Diga logo que tá gravida (risos)", disse ele em uma das mensagens. Em seguida, Ary chegou a mostrar a ele comentários de amigas, que a questionaram sobre uma possível gravidez.

Entre as perguntas, um dos fãs do casal questionou quando a primeira ultrassom será feita pelo casal. Respondendo, Ary Mirelle revelou que os dois devem ir juntos ao médico na próxima semana.