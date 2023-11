Caetano Veloso tenta resolver questão do Enem 2023 sobre as próprias músicas; veja vídeo

O cantor Caetano Veloso foi citado na prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 e, quase imediatamente, estudantes e internautas se questionaram se o cantor acertaria a questão sobre duas músicas dele abordadas na prova. "Alegria, Alegria" e "Anjos Tronchos" fizeram parte da prova aplicada no último domingo (5).

Se a dúvida era essa, a esposa do artista, a produtora Paula Lavigne não perdeu tempo e desafiou Veloso. Em um vídeo, Paula apresentou a questão sobre as músicas e levou o cantor a responder à pergunta da prova de Linguagens.

Veja o vídeo:

Na proposição, estudantes deviam comparar trechos das duas canções de Caetano e, na resposta, apontar o que havia de comum entre as duas. "Quando eu li, achei que são todas", disse o artista ao citar as alternativas.

Entretanto, após analisar de forma mais minuciosa, o artista chegou a duas opções. "Aparentemente, são as mais apuradas, assim", disse ele, citando as alternativas B e D. Nas redes sociais, perfis especializados em provas como o Enem apontaram que a resposta correta seria a B. O gabarito oficial ainda não foi divulgado.

Legenda: Prova citou duas canções de Caetano Veloso Foto: reprodução

O primeiro domingo de Enem trouxe a redação e a prova de Linguagens e Ciências Humanas. Já o segundo dia de exame será realizado no domingo (12), quando os candidatos testarão os conhecimentos nas provas de matemática e ciências da natureza.