Segundo suspeito pelo assalto à casa dos pais de Bruna Biancardi tem prisão decretada

Pedro Henrique dos Santos Vasconcelos, conhecido como "Urso", teve prisão temporária de 30 dias decretada. Ele é o segundo suspeito identificado pelo assalto à casa dos pais de Bruna Biancardi na última terça-feira (7) em Cotia, Grande São Paulo. A influenciadora tem uma filha com o jogador Neymar Jr., a pequena Mavie.

A Justiça também determinou a quebra do sigilo telefônico de Pedro, que ainda não foi localizado, e do vizinho das vítimas, Eduardo Vasconcelos, que foi o primeiro suspeito preso pelo crime. Um terceiro homem que teve participação no assalto, conhecido como "Europa", ainda não foi identificado. As informações são do g1.

Imagens de câmeras do condomínio mostram Eduardo em um carro e, segundo o g1, Pedro é a pessoa que aparece ao lado dele no vídeo.

Eduardo foi preso na terça-feira, horas depois do crime, após ser encontrado pela Guarda Civil do lado de fora do residencial, enquanto fugia a pé. Morador do mesmo condomínio, ele confessou ter utilizado o automóvel do padrasto para o assalto.

ENTENDA O CASO

O crime ocorreu na madrugada da terça-feira, 7 de novembro. A Polícia Civil de São Paulo afirma que Eduardo planejou o crime com ao menos outras duas pessoas. Fazia menos de uma semana que ele morava no mesmo condomínio das vítimas com a mãe e o padrasto.

Três homens armados invadiram o imóvel em meio à falta de energia elétrica causada por uma tempestade. Os pais de Bruna Biancardi, que têm 50 e 52 anos, foram rendidos e tiveram as mãos amarradas e as bocas amordaçadas, segundo o registro da ocorrência. Os criminosos ficaram na residência por cerca de 25 minutos e roubaram bolsas, relógios e joias.

Após o assalto, o crime foi comunicado aos porteiros e à segurança do condomínio e a placa do veículo foi identificada por meio das câmeras de monitoramento.

Legenda: O pronunciamento da influenciadora Bruna Biancardi, mãe de Mavie, foi feito nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Bruna se pronunciou por meio de publicação no Instagram. A influenciadora explicou que ela, a filha e a irmã não moram mais no imóvel e que não estavam presentes no momento da invasão. "Está tudo bem com eles [seus pais]. Coisas materiais a gente reconquista, o importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados", ressaltou.