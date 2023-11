Patrícia Poeta substitui Fátima Bernades no Teleton, do SBT; entenda

A apresentadora Patrícia Poeta ficou responsável por comandar a primeira noite do Teleton 2023, que aconteceu na última sexta-feira (10).

A presença da apresentadora foi uma surpresa, tendo em vista que Fátima Bernardes era quem iria comandar o programa. Entretanto, Fátima foi substituída por estar em recuperação após fraturar o pé.

Patrícia animou o programa e pediu doações para os telespectadores do SBT.

"Dentro da sua ligação, do seu pix, existe um sonho esperando para virar real. Quando você doa, provoca uma explosão de amor, de solidariedade, capaz de transformar muitas vidas", disse Patrícia.

O evento também contou com a participação de diversas estrelas, dentre elas: Eliana, Fábio Jr., Virginia Fonseca, Zé Felipe, vários nomes do SBT, humoristas e influenciadores.

ELOGIOS E REVELAÇÕES

A apresentadora Eliana, que estava no palco com Patrícia e Fábio Jr., agradeceu a presença de Patrícia e elogiou a Globo, emissora em que ela trabalha.

"Olha, Paty, eu não a conhecia pessoalmente, mas queria aproveitar e agradecer a Globo pelo carinho que sempre demonstrou pelo Teleton e por tê-la liberado", disse.

No decorrer do programa, Virginia, que é embaixadora Digital da AACD e estava presente com seu esposo, o cantor Zé Felipe e com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, foi questionada se o casal tinha planos para ter mais filhos.

O cantor disse, prontamente, que está pronto para ser pai de vários, enquanto a influenciadora afirmou que planeja ter mais dois.