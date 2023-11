Valor da fortuna de ex-atores de ‘Friends’ ultrapassa US$ 1 bilhão

Com a morte de Matthew Perry e a notícia de que ele deixou uma fortuna avaliada em cerca de R$ 600 milhões, começou a ser especulado o quanto os demais integrantes de "Friends" acumularam ao longo da carreira.

Sobre o tema, o site Celebrity Net Worth resgatou matéria, de 2021, com o valor estimado de Jennifer Anniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc. De acordo com a publicação, cada um deles recebeu US$ 540 mil, cerca de R$ 2,7 milhões atualmente, para integrar o elenco da primeira temporada da produção. Após o sucesso consolidado do quinteto, os cachês aumentaram vertiginosamente e eles faturaram R$ 5 milhões por episódio nos últimos dois anos de filmagens.

Ainda segundo o site, no total cada protagonista teria recebido U$ 90 milhões, ou seja, R$ 450 milhões, apenas com os cachês de "Friends".

A série, ainda conforme a publicação, continua a gerar mais de US$ 1 bilhão por ano em royalties de distribuição e acordos de streaming. Cada vez que o programa é vendido para um serviço de streaming como Netflix ou Hulu, os membros do elenco ganham dinheiro. Foi relatado que até hoje cada membro do casting ganha de US$ 10 a US$ 20 milhões em royalties do show.