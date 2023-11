Jennifer Aniston está 'completamente devastada' após morte de Matthew Perry, diz jornal

Amigos de Jennifer Aniston relataram que estão preocupados com a atriz após a morte de Matthew Perry. O ator foi encontrado sem vida no último 28 de outubro, em uma banheira de hidromassagem. Jennifer Aniston e Matthew Perry atuaram juntos em Friends. As informações são do jornal Page Six.

"Dos cinco colegas de elenco de Friends, Jen é a que está sofrendo mais intensamente com a perda", relatou a fonte ao jornal.

Em novembro de 2022, Jennifer perdeu o pai, John Aniston, que estrelou a série "Days of Our Lives". "É a segunda grande perda em menos de um ano, com o aniversário de um ano da morte de seu pai chegando. Ela ainda não recuperou e isso a derrubou completamente", relatou.

A fonte ainda conta que ela está tentando se recuperar, mas está sendo bem difícil. Em uma entrevista em outubro de 2022, Perry relatou que Jennifer ser uma das colegas de elenco mais próximas.

"Ela era uma das que mais me procurava. Eu sou realmente agradecido a ela por isso", disse à época à Diane Sawyer.

Elenco presta homenagem em funeral

O elenco da série "Friends" prestou as últimas homenagens ao ator no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, em funeral na sexta-feira (3).

Segundo o portal de celebridades americano Page Six, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, que contracenaram com Perry na série "Friends", estiveram presentes ao cemitério de Hollywood.

No mesmo local onde o ator foi enterrado, estão os restos mortais de grandes estrelas como Michael Jackson, Elizabeth Taylor, Carrie Fisher e Paul Walker.

Coincidentemente, o cemitério fica localizado em frente aos estúdios da Warner Bros, onde, por dez anos, a série "Friends" foi gravada.

Causa da morte

Perry, de 54 anos, foi encontrado morto em casa, em Los Angeles, afogado na banheira. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada. A Polícia de Los Angeles realizou uma série de testes e exames toxicológicos para entender as circunstâncias exatas do ocorrido.