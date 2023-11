Eslovênia Marques e Lucas Bissoli, do BBB 22, terminam namoro

Eslovênia Marques e Lucas Bissoli, ambos participantes do Big Brother Brasil 22, terminaram o relacionamento que iniciou no reality show. O anúncio do fim do namoro foi realizado pelas redes sociais da miss Pernambuco, nesta sexta-feira (6).

"A equipe Eslovênia Marques informa que o namoro da influenciadora com Lucas Bissoli chegou ao fim nesta segunda-feira (6). Por se tratar de uma relação majoritariamente pública, o anúncio finaliza um ciclo de quase dois anos acompanhado pela mídia e demais pessoas que se importam com o casal", inicia o comunicado.

Legenda: Equipe de Eslovênia comunicou o término nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Veja também

A equipe da influenciadora ainda alegou que a decisão do fim do relacionamento não partiu dela. "Não é um momento leve ou fácil. Apesar do afeto nutrido e que naturalmente ainda sentem um pelo outro, a decisão do término não partiu de Eslovênia. Ela, no entanto, respeita as escolhas tomadas", continuava.

Neste momento de término, Eslô pediu privacidade. "Pedimos que os seguidores e mídia tratem deste assunto com o mesmo respeito que Eslô sempre mostrou para com todo mundo. E reforçamos que a nossa equipe deseja sucesso e felicidade a Lucas", concluiu.

O casal protagonizou o primeiro beijo do BBB 22, em 27 de janeiro de 2022. Eles estavam juntos desde então.