Marcelo Adnet deixa TV Globo após dez anos

O humorista Marcelo Adnet irá se desligar da TV Globo após 10 anos de parceria. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o rompimento aconteceu em comum acordo entre o ator e a emissora, que decidiram não renovar o contrato, cujo vínculo atual termina em 31 de dezembro deste ano.

Segundo a publicação, o término do acordo atual também encerra possíveis trabalhos do comediante em outras plataformas do grupo, como os canais da Globosat e do serviço de streaming Globoplay.

Em comunicado enviado ao jornal, a assessoria de Adnet informou que a movimentação é vista como "natural" diante das "novas possibilidades que o streaming vêm oferecendo aos artistas".

Marcelo Adnet iniciou os trabalhos na TV Globo em 2013, com a série "O Dentista Máscarado". Fez projetos de humor como "Tá no Ar: A TV na TV" (2014-2019) e o talk-show "Adnight" (2016-2017). Também realizou participação na novela "Mar do Sertão" (2022) e em programas na área esportiva da emissora como o "Que Doha é Essa?", na Copa do Mundo de 2022, e no quadro "Fica Triste Não", exibido no Esporte Espetacular e no programa Boleiragem, do SporTV.