Larissa Manoela consegue direito de romper sociedade com os pais na Justiça

A atriz Larissa Manoela, 22 anos, conseguiu o direito de romper a sociedade mantida com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. A empresa foi fundada quando ela tinha 13 anos, mas ela abriu mão do capital ao qual tinha direito no empreendimento depois de brigar com a família.

Conforme o colunista Rogério Gentile, do Uol, a atriz conseguiu sair do contrato social da 'Dalari Produções e Eventos'. Desde março, ela buscava a cisão. A decisão da Junta Comercial de São Paulo foi publicada no dia 23 de outubro, determinando que seja formalizado no contrato social da 'Dalari' a data de saída de Larissa da sociedade: 2 de setembro.

A Receita Federal ainda será notificada da mudança.

Veja também

Patrimônio de Larissa Manoela

A artista rompeu com os pais, que administravam a carreira dela desde a infância, após descobrir que o casal detinha a maior parte de seu patrimônio acumulado, de cerca de R$ 18 milhões. Em entrevista ao Fantástico, a atriz revelou que abriu mão da quantia para encerrar o conflito familiar.

Larissa morava anteriormente em uma mansão na Barra da Tijuca com o pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. O imóvel é avaliado em R$ 8 milhões e está sendo vendido pelo casal, sem o consentimento da artista.

Conforme reportagem do Fantástico, os pais de Larissa Manoela fizeram movimentações financeiras na conta da empresa da filha. Apenas no período mostrado, entre junho de 2022 e fevereiro de 2023, quando eles perderam o acesso à conta, há transações entre R$ 200 mil e R$ 1,5 milhão, totalizando R$ 5 milhões no período. Ao assumir a empresa, Larissa também constatou que havia impostos que não tinham sido pagos.

Outra descoberta feita por Larissa, em junho deste ano, foi que em meio às negociações com os pais ela passou 3 meses sem plano de saúde por falta de pagamento.