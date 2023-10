Pai de Larissa Manoela faz reflexão com suposta indireta: 'o tempo passa'

O pai de Larissa Manoela, Gilberto Elias Santos, publicou um texto sobre paz, maturidade e felicidade nos stories do Instagram nesta segunda-feira (9). Internautas apontaram que a postagem estaria relacionada a recente polêmica envolvendo o patrimônio da filha.

"O tempo passa: E a gente aprende que estar em paz é melhor do que estar certo. A maturidade nos ensina a fluir com a vida sem tanta resistência. Entendemos que o segredo da felicidade plena está na aceitação inteligente. O que não pode ser mudado, não deve ser lamentado", diz um trecho da declaração. Em cima da citação, Gilberto escreveu: "Sábias palavras da verdade".

O texto continua com a seguinte mensagem: “Então aprendemos que o segredo é apenas viver um dia de cada vez. Às vezes errando, às vezes acertando, mas nunca desistindo de ser melhor, de fazer o melhor e de esperar pelo melhor. Afinal, nossa única certeza sempre será o amor, que oferecemos aos outros e o que damos a nós mesmos”.

Internautas acreditam que a reflexão diz respeito ao desentendimento de Gilberto com Larissa.

Legenda: Gilberto Elias Santos posta mensagem reflexiva no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Relembre o caso:

Em maio, Larissa Manoela revelou o rompimento da parceria profissional com os pais, Gilberto e Silvana. De acordo com a atriz, os pais não davam acesso a informações sobre suas finanças. Após o rompimento, Larissa ainda abriu mão de R$ 18 milhões, montante que ficou com os pais.

No mesmo período, o pai da atriz chegou a postar nas redes sociais: “Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias".