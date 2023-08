Pais de Larissa Manoela colocam outra mansão à venda sem conhecimento da filha

Silvana Taques e Gilberto Elias, pais da atriz Larissa Manoela, colocaram à venda, por R$ 10 milhões, uma casa de 900 metros quadrados no condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A artista, no entanto, não tinha conhecimento das negociações do imóvel. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com a publicação, a casa foi comprada com parte do dinheiro da venda de uma outra mansão em Orlando, nos Estados Unidos, em 2021. Ela foi negociada por Silvana e Gilberto por US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões, na cotação atual).

A defesa da atriz alega que ela não foi informada previamente sobre a venda das casas, que teria sido feita sem a sua autorização, o que desencadeou o início da briga familiar.

"O novo episódio trazido a público, da colocação da casa do condomínio do Novo Leblon à venda pelos pais da Larissa Manoela, integra mais um capítulo do que temos afirmado: eles, arbitrariamente, tomam as decisões de venda e compra de imóveis sem consultá-la", diz uma nota enviada ao jornal pela Proetti Advogados, a assessoria jurídica de Larissa Manoela.

A casa da Barra da Tijuca possui cinco suítes, escritório, sala de estar e jantar, copa, cozinha, quatro banheiros, adega, salão de jogos, piscina, sauna e um anexo para funcionários.

O imóvel pertencia à holding Trelissa, na qual cada sócio (Larissa, Silvana e Gilberto) tinha 33% de participação. Apesar de Larissa ter saído da sociedade, os pais têm o direito legal de vender a propriedade.

'MOMENTO MAIS DIFÍCIL DA MINHA VIDA'

Em entrevista ao programa Fantástico, na noite do último domingo (13), Larissa revelou detalhes da polêmica da família. A atriz contou que decidiu deixar todo o patrimônio para os pais, avaliado em R$ 18 milhões, para poder, a partir de agora, cuidar do próprio dinheiro. "Qualquer tipo de pagamento eu tinha que pedir autorização", revelou.

“A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Tenho só 22 anos. Tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais."

Ao Fantástico, a profissional ainda detalhou como está atualmente o relacionamento com os familiares.

"Esse momento que me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela tá cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser os meus pais. Jamais vou deixar de amá-los", disse.