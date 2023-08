Larissa Manoela expõe relação com os pais e mostra áudio em que pede dinheiro até para comprar milho

A atriz Larissa Manoela revelou, em entrevista ao "Fantástico", que a motivação do rompimento dela com os pais foi por conta da gestão da própria carreira. Neste domingo (13), a TV Globo exibe uma conversa da estrela paranaense com a jornalista Renata Capucci sobre o conflito familiar.

"Tava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras", declarou Larissa em um trecho da conversa, divulgada pelo programa em chamada no sábado (12).

Veja trecho:

A atriz contou que decidiu deixar todo o patrimônio para os pais, para poder, a partir de agora, cuidar do próprio dinheiro. "Qualquer tipo de pagamento eu tinha que pedir autorização", revelou.

Na entrevista, Larissa destacou que não sabia o que recebia: "Eu só queria entender esse negócio. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago".

Larissa Manoela tinha que pedir dinheiro até para comprar um sorvete na praia

Em trecho de áudio entre Larissa Manoela e o pai, divulgado pelo programa dominical, a atriz revelou que até uma simples compra de um sorvete ao passear pela praia precisava passar pela liberação do genitor.

“Aí, pai. Você consegue fazer uma transferência para minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?", mostrou aúdio de atriz.

A entrevista completa com Larissa Manoela será exibida no "Fantástico", neste domingo, a partir das 20h.