Larissa Manoela curte publicações em que pais são chamados de 'tóxicos' e 'narcisistas'

O perfil da atriz Larissa Manoela curtiu algumas publicações, realizadas nas redes sociais nessa quarta-feira (2), em que usuários comentam sobre a relação dela com os pais, Silvana Taques Santos e Gilberto Elias. Nas postagens, os familiares são apontados como "tóxicos" e "narcisistas".

As interações da artista alimentam a polêmica sobre o possível rompimento entre ela e os responsáveis que, recentemente, foram apontados de, entre outras coisas, vender mansão em Orlando, nos Estados Unidos, supostamente sem o consentimento da filha. O casal nega a informação e afirma que a transação foi realizada em comum acordo com a jovem.

"Toda vez que a Larissa Manoela parece bem emocionalmente e estável num relacionamento, esses pais começam um inferno. Com todos foi assim. Existem pais tóxicos e narcisistas sim, e a pressão sempre começa financeiramente", diz uma das publicações curtidas pela atriz na rede social X — antigo Twitter.

"Larissa Manoela nunca foi de aparecer em 'igs' [contas no Instagram] sobre fofoca. Sempre que aparece é por conta de problemas de terceiros. Ela nunca gostou disso. E agora os próprios pais estão fazendo a menina passar por essa exposição ridícula! Isso não se faz!", afirma outra postagem.

Foto: reprodução/X

Venda de mansão nos EUA

Nessa quarta-feira, os pais de Larissa negaram a venda da propriedade da filha, em Orlando, sem a prévia autorização dela. Em carta aberta, enviada ao programa "Fofocalizando", do SBT, eles afirmaram que o imóvel foi comercializado em comum acordo com a filha.

"Esse investimento não era mais viável. Os recursos foram devidamente recebidos, investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto, igualitariamente sócios", disseram eles.

Os pais da atriz explicaram ainda que o valor da casa foi revertido em um imóvel e terreno em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. "Absolutamente tudo documentado, aliado e decidido em conjunto por nós três, os verdadeiros integrantes da nossa família", pontuaram.

"Por mais que tentem nos separar hoje com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, sempre seremos seus pais e ela sempre será nossa filha. Lamentamos muito por terceiros tentarem criar um ambiente hostil em nossa relação", continuaram.

Silvana e Gilberto dizem ainda que não fariam nada prejudicial contra a filha.

"Divergências, algumas vezes tivemos. Mas, reiteramos, que pai e mãe nunca tiveram isso com seus filhos? Esperamos que tudo isso não passe de um momento de divergência familiar e que muito em breve possamos novamente estar juntos como sempre estivemos nesses anos todos de amor e dedicação", finalizaram.

Rompimento com pais

Trabalhando desde a infância, Larissa Manoela teria deixado a administração de sua carreira e patrimônio nas mãos dos pais, apenas concordando com as decisões tomadas por eles.

Enquanto a filha crescia, os dois teriam controlado até mesmo os namoros e amizades da artista, a obrigando a se afastar de pessoas “da noite para o dia”. Com isso, a atriz teria se sentido sem poder de escolha ou liberdade, ficando insatisfeita com a relação.

Ao chegar à vida adulta, a situação teria se tornado insustentável, levando Larissa a assumir o controle de suas decisões e, consequentemente, a romper com os pais.

Em julho, a web encontrou um vídeo da atriz, de 2019, admitindo receber mesada dos genitores, e que eles que cuidavam do dinheiro dela.

Na ocasião, Larissa já era contratada da Globo e falou sobre o assunto com Tatá Werneck, no “Lady Night”. “O que as pessoas não sabem é assim gente, todo meu dinheiro, quem cuida é meu pai e minha mãe e eu tenho uma mesada”.