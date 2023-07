Após briga familiar, web relembra vídeo de Larissa Manoela falando que ganhava mesada

Após os bastidores da briga familiar de Larissa Manoela com os pais, Silvana e Gilberto, se tornarem público, a web encontrou um vídeo da atriz, de 2019, admitindo que recebia mesada dos genitores, e que eles que cuidavam do dinheiro dela.

Na ocasião, Larissa já era contratada da Globo e falou sobre o assunto com Tatá Werneck, no “Lady Night”. “O que as pessoas não sabem é assim gente, todo meu dinheiro, quem cuida é meu pai e minha mãe e eu tenho uma mesada”.

Ela ainda explicou que quando queria comprar um item de maior valor, precisava juntar o dinheiro da mesada. “E aí quando eu quero gastar um pouquinho mais, eu guardo tipo uns 3 meses que aí eu acumulo a minha mesada e aí gasto tudo de uma vez”.

Recentemente, o jornalista Léo Dias divulgou que os pais de Larissa venderam uma mansão da filha, em Orlando, avaliada em mais de R$ 5 milhões, sem a autorização dela.

Ainda conforme o colunista do Uol, Lucas Pasin, o controle dos pais de Larissa não se resumia apenas ao dinheiro. Eles controlavam desde a maneira da atriz se comportar, passando pela vida amorosa de Larissa e até mesmo na escolha de amizades. Ainda segundo ele, a artista rompeu com Silvana e Gilberto há cinco meses.

Recentemente, Larissa anunciou que assumiu a própria carreira, mas nunca entrou em detalhes do que de fato aconteceu com os pais.