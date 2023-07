Larissa Manoela teria demitido a equipe após romper com os pais, diz jornalista

Em meio a rumores de desentendimento entre Larissa Manoela e os pais, que administravam a sua carreira, a atriz decidiu demitir grande parte de sua equipe, segundo divulgado pelo jornalista Leo Dias nesta quarta-feira (26).

Em maio passado, a artista já havia rompido a relação profissional com a mãe, Silvana Taques. Gilberto Elias Santos, pai da estrela e que atuava com Silvana nos assuntos profissionais da jovem, também não estaria em uma boa fase com a filha.

Por isso, Larissa Manoela teria reformulado a equipe, dispensando todos que trabalhavam diretamente com os pais. A atriz teria mantido apenas os colaboradores que se mostraram leais e que não compactuavam com as ações de Silvana e Gilberto, segundo o jornalista.

Fontes próximas à artista revelaram a Leo Dias que a atriz não fala com os pais há mais de cinco meses. A decisão seria uma forma de se libertar da sensação de estar em uma “prisão” dentro de casa.

Relação conturbada

Nos últimos meses, veio à tona a relação conturbada de Larissa Manoela com a mãe, fato ocorrido desde o início do relacionamento com o ator André Luiz Frambach e de quando passou a gerenciar a própria carreira, antes trabalho de Silvana.

Ainda conforme o site de Leo Dias, 2022 Silvana vendeu uma mansão da atriz, em Orlando, nos Estados Unidos, sem o consentimento da filha, que está em busca de onde estão os bens e o patrimônio que adquiriu durante o período que sua carreira foi gerida pela mãe. A venda da casa teria sido no valor de 1,1 milhão de dólares, em torno de R$ 5,3 milhões.

Em maio desse ano, Larissa Manoela anunciou publicamente que abriu sua própria empresa e passaria a empresariar sua própria carreira. Na época, já existiam boatos sobre a atriz ter brigado com a mãe.

Em janeiro desse ano, Silvana também declarou em entrevista que não aprovava o noivado da filha com André Luiz Frambach.

Controladora

Ainda conforme Leo Dias, Silvana era controladora com as finanças de Larissa, apesar de a maioria do dinheiro da família ser proveniente do trabalho da atriz.

O jornalista ainda afirmou que Silvana se envolvia nos relacionamentos de Larissa. Quando a atriz namorou Thomaz Costa, Silvana chegava a deixar os dois sem celular quando se “comportavam mal”.

Ela também controlava o namoro de Larissa e Leo Cidade, que compreendia a dinâmica familiar e o comportamento da ex-sogra.

André Luiz Frambach, no entanto, é diferente, e ainda segundo Leo Dias foi o principal incentivador para que Larissa passasse a controlar as próprias finanças.