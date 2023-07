Mãe de Larissa Manoela controlava as compras e roupas da atriz, diz jornal; entenda polêmica

O controle que os pais de Larissa Manoela tinha sobre a vida da atriz gerou um atrito de conhecimento público. Em entrevista concedida ao jornal Extra, uma amiga da família contou que Silvana, mãe da artista, controlava as roupas da filha e queria torná-la a "nova Sandy".

“A Larissa não podia nada. Era um controle absurdo, beirando uma relação tóxica, excesso de zelo, sei lá. Até nas roupas que a menina queria usar a Silvana se metia, dizendo que não podia ser ousada, que tinha que ficar comportada. Ela queria que Larissa fosse uma 'nova Sandy'. Só que ela cresceu”.

Aparentemente o que vestir, o que comer, quem namorar, como falar, como se portar não era escolhido pela jovem. Essas questões se acentuaram quando a atriz soube que uma de suas mansões em Orlando foi vendida por R$ 5 milhões, neste ano, sem seu conhecimento.

“Ela teve uma crise depressiva forte por conta disso. Deu uma surtada e quis se afastar dos pais. Eles agiram como se ela ainda tivesse 5 anos e venderam o imóvel”, contou a amiga da família.

QUEBRA DE CONFIANÇA

De acordo com um amigo de Larissa, o atrito após a venda da mansão, localizado no condomínio Champions Gate, vai além do dinheiro envolvido. O imóvel em questão havia sido dado pelos pais da artista como presente de 18 anos, contudo, o local não seria dela de verdade.

“Houve uma quebra de confiança. E um dano emocional irreparável. Em quem se confia depois disso?”, disse o rapaz.

Silvana e seu marido, Gilberto Elias, sempre foram os responsáveis pela carreira da filha, com quem possuem sociedade em duas empresas. Sendo assim, seria natural que o imóvel fosse colocado no nome de alguma delas, porém, o local estava, somente, no nome dos pais.

O amigo da atriz também disse que ela recebia uma mesada considerada irrisória perto do que gerava de capital para as empresas que tinha.

“E quando ela pedia mais, a mãe não dava. Uma coisa é você pedir dinheiro para comprar uma bala e seus pais darem. Outra é pedir para comprar uma bolsa de grife e receber um não sendo você que trabalhou desde nova para ter aquele dinheiro”, compara.

PRÓPRIA EMPRESÁRIA

Após saber da transação imobiliária feita pelos pais e seus empresários e sócios, a atriz decidiu gerenciar a própria carreira e tirou todos os poderes dos pais. Também foi informado que Silvana e Gilberto ainda permanecem à frente de outras duas empresas, entretanto, não discutem em novos contratos.

“Agora tudo é com ela. Não se faz mais nada com os dois outros CNPJ que ainda existem. Os antigos contratos estão sendo honrados, mas Larissa quer saber em que pé estão seus negócios e já vem investigando a gestão dos pais há algum tempo. Não é de agora”, disse outra fonte ao Extra.

A artista chegou a divulgar uma nota para a imprensa sobre a criação de uma empresa encabeçada por ela.

“Essa parte da gestão da carreira sempre me interessou. Eu gosto de me envolver em todos os projetos que estou, então, fez muito sentido e foi um processo natural estar à frente das decisões artísticas e comerciais. Agora passo a ser minha própria empresária”, escreveu Larissa.

ATRITOS PÚBLICOS

ANÚNCIO DO NOIVADO

As discordâncias e indiretas públicas entre Silvana, Gilberto e Larissa se afloraram neste ano, mais especialmente dias após Larissa Manoela anunciar que ficou noiva de André Luiz Frambach.

Silvana parou de seguir o casal e ainda deu entrevista dizendo que a intuição de mãe mostra que algo “não está certo” na relação.

“Nunca baixei a guarda e continuo alerta quando sinto alguma coisa errada, principalmente se houver outras pessoas tentando silenciá-la ou contradizê-la. Me sentindo uma guardiã a fim de relacionar as informações emocionais com as racionais para tomar decisões com segurança.”

Nos dias seguintes, Larissa botou “panos quentes” na história ao dizer, em entrevista, que estava feliz com o noivado e que tinha na própria família “um porto seguro”.

“Estou em um momento muito feliz da vida e acho que o importante é a gente ser feliz, aproveitar os momentos. O meu relacionamento é de muito respeito, muito carinho, de muito amor. E a minha família é a minha base, meu porto seguro e, agora, estou pensando em construir, levar adiante essa família que sempre me inspirou”, disse a atriz.

SAUDADES DO EX

No mesmo dia em que ficou clara a desaprovação com o noivado, Silvana comentou publicamente no perfil de Léo Cidade, ex de Larissa, ao dizer que estava com saudades do genro. “Resumindo o que te desejei pelo Whatsapp... Feliz tudo para você. Saudade! Beijo”, disse Silvana.

Legenda: Comentário da mãe de Larissa Manoela Foto: Reprodução/ Instagram

Fãs da artista estranharam a mensagem e relembraram que Silvana também não era muito favorável ao namoro de Larissa e Léo na época em que ocorreu. A relação dos dois chegou ao fim em fevereiro de 2021, após três anos de relacionamento.

INDIRETA PARA FILHA

Um dia após Larissa ter anunciado o fim da parceria profissional, Gilberto publicou uma frase, nas redes sociais, que logo foi vista como indireta para a própria filha.

Legenda: Post compartilhado pelo pai de Larissa Manoela Foto: Reprodução/Instagram

“Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias”, dizia o texto publicado por Gilberto.

A publicação não foi comentada por Larissa, mas alguns dias após o post, a artista publicou uma imagem com uma legenda que os fãs interpretaram como uma indireta.

“Dentre tantos momentos…o agora é o meu favorito! Sei que estou exatamente onde eu deveria estar, vivendo o momento que eu mais precisava viver, sonhando os sonhos infinitos, exatamente aqui e agora! Obrigada por estarem juntos, 49 milhões de amores espalhados”, comentou a atriz.