Mãe de Larissa Manoela explica unfollow na filha: 'vou confiar nos meus sentimentos'

A mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques explicou, nesta terça-feira (3), por que deixou de seguir a filha e o genro, o ator Luiz Frambach, nas redes sociais. Ela disse, em entrevista ao portal Na Telinha, que confia nos próprios sentimentos e que agiu conforme o que pediu o seu coração.

Na ocasião, a matriarca detalhou que "toda essa insatisfação gerada não tem nada a ver com ‘síndrome do ninho vazio’", mas que, na verdade, alguns sinais fizeram-na perceber que "algo não estava certo".

"Nunca baixei a guarda e continuo alerta quando sinto alguma coisa errada, principalmente se houver outras pessoas tentando silenciá-la ou contradizê-la. Me sentindo uma guardiã a fim de relacionar as informações emocionais com as racionais para tomar decisões com segurança”, disse ao portal.

Na entrevista, Silvana Taques não especificou quem seria responsável por supostamente oprimir a filha. Em seguida, destacou que a partir de alguns acontecimentos, que não detalhou, preferiu confiar na intuição de mãe e seguir que o seu coração mandou.

“Vou confiar nos meus sentimentos e agir de acordo com o meu coração, pois não é a primeira e não será a última vez que eu senti, alertei e provei que intuição de mãe, mesmo que você ache que não funciona… As mães sabem e não sabem como sabem.”

No mesmo dia que deixou de seguir o genro e a filha nas redes sociais, ela interagiu com o ex-namorado de Larissa Manoela, o também ator Léo Cidade. “Resumindo o que te desejei pelo WhatsApp… FELIZ TUDO pra você! Saudade! Beijo”, comentou em uma foto do rapaz. Essa não foi a primeira vez que Silvana Taques deu unfollow da herdeira.

Em dezembro do ano passado, Larissa Manoela aceitou o pedido de casamento de Luiz Frambach durante uma viagem dos dois a Fernando de Noronha, Pernambuco.

