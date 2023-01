Segunda temporada de Wandinha pode não ser lançada na Netflix; entenda

Uma possível segunda temporada da série Wandinha, sucesso de audiência, pode não ser lançada pela Netflix. A continuação da série pode ser distribuída pelo Amazon Prime Video, outro gigante do streaming. A informação foi detalhada pelo portal estadunidense Deadline.

A distribuição da segunda temporada, ainda não confirmada, depende da negociação com o estúdio responsável pela produção - MGM Studios. O impasse começou após a compra do MGM pela Amazon por mais de US$ 8 bilhões.

Após a negociação, alguns filmes e séries da MGM foram disponibilizados no Amazon Prime Video e o estúdio foi incorporado ao Amazon Studios. No entanto, ainda não há a confirmação de que a Netflix irá perder a série para a concorrente.

As duas empresas podem entrar em acordo para que possíveis novas temporadas sejam distribuídas pela Netflix. Isso é possível porque a compra da MGM pela Amazon não incluiu exclusividade de distribuição.

Há, inclusive, diversas séries produzidas pela MGM e veiculadas em outras plataformas, como The Handmaid’s Tale para a Hulu, Last Light para a NBCU’s Peacock e Vikings: Valhalla para a própria Netflix.

Audiência bilionária

Wandinha estreou em 23 de novembro a se tornou uma das principais produções da Netflix. A série, protagonizada por Jane Ortega, superou 1 bilhão de horas assistidas e se tornou o segundo show de maior audiência nos Estados Unidos.

No Brasil, Wandinha permanece no top 10 das série em alta, ocupando o segundo lugar nesta segunda-feira (2). O elenco conta ainda com Gwendoline Christie, Thora Birch, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Emma Myers e Naomi J. Ogawa.

A primeira temporada mostra a trajetória de Wandinha na escola Academia Nunca Mais, conciliando os estudos com um mistério natural de mortes que estão ocorrendo na cidade. A onda nebulosa de assassinatos está envolvida com um mistério envolvendo Mortícia e Gomez Addams, seus pais, há 25 anos.

Embora ainda não tenha sido confirmada uma segunda temporada, os roteiristas já deram pistas do que se pode esperar da continuação da série. Miles Millar e Al Gough apontaram que novos episódios devem explorar os relacionamentos de Wandinha com a mãe, Enid e outros personagens.