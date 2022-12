Wandinha terá 2° temporada? Criadores comentam o que se pode esperar

Os roteiristas da série 'Wandinha', da Netflix, revelaram possíveis tramas para a continuação da série, baseada no universo da Família Addams. A segunda temporada ainda não foi confirmada pela plataforma.

Protagonizada por Jane Ortega, a série estreou em 23 de novembro e se mantém na lista de mais assistidas da Neftlix. No Brasil, a plataforma decidiu que 'Wednesday' teria o nome traduzido como "Wandinha" para maior compreensão do público.

Em entrevista ao portal The Hollywood Reporter, divulgada na sexta-feira (23), os roteiristas Miles Millar e Al Gough apontaram que devem explorar os relacionamentos de Wandinha, com possíveis conflitos. Gough ressaltou que, com o fechamento da escola no fim da primeira temporada, a série ganha novas possibilidades.

Um ponto de destaque da série deve continuar sendo o desenvolvimento da protagonista enquanto adolescente, segundo Millar. "É tão raro ver uma protagonista adolescente feminina assim, e é muito gratificante ouvir nossas filhas e suas amigas falarem sobre o programa. Realmente atingiu esse objetivo de uma maneira muito positiva, mesmo que ela seja tão mórbida, sombria, excêntrica e louca, na verdade, ela é uma força incrivelmente positiva em seu mundo e em nosso mundo", afirmou a roteirista.

A relação entre Wandinha e sua mãe, Morticia, também deve ganhar foco em uma possível segunda temporada. Al Gough apontou que, agora que Morticia sabe sobre o poder, ela tem ideia de como isso vai acontecer. O roteirista também levantou dúvidas sobre a possível evolução das interações entre mãe e filha.

A Netflix ainda não se pronunciou sobre uma possível segunda temporada. Em entrevista concedida anteriormente à revista Rolling Stones, Miles Millar revelou que a equipe vê potencial para pelo menos três ou quatro temporadas.

Wandinha e Enid

Os escritores também se mostraram felizes com a receptividade que a relação entre Wandinha e Enid teve do público. "Estamos animados para explorar já que agora Wandinha mergulhou o dedo do pé na piscina da amizade, como isso vai parecer? É como se ela tivesse abraçado", disse Gough.

Questionada sobre um possível envolvimento amoroso entre as duas, Millar revelou que a equipe não descarta a ideia e está aberta a tudo. A roteirista também ressaltou que a amizade entre as duas é a chave para a visão que a série tem.