Vídeo de Castanhari detonando Gkay viraliza nas redes sociais; veja

Em meio às polêmicas entre Géssica Kayane, a Gkay, e o humorista Fábio Porchat, que teceu fortes críticas ao comportamento da atriz e influenciadora, um vídeo do youtuber Felipe Castanhari detonando a paraibana veio à tona. O registro já passa de 1,2 milhões de visualizações no Twitter.

Em entrevista ao podcast PodPah, ele afirmou que Gkay maltrata funcionários: "Sabe qual é a linha limite para mim de que a pessoa é arromb*** e não merece nem o mínimo de moral minha? É quando maltrata gente que trabalha com ela".

Castanhari criticou comportamento de Gkay; assista:

"[...]E como eu já fui da mesma agência que ela… E tive as mesmas pessoas que trabalharam comigo trabalhando com ela… Aí você sabe quem são as pessoas. Eu não admito pessoas que maltratam quem trabalha com ela", pontua.

Enquanto Castanhari detonava Gkay, um dos apresentadores do podcast tentou mudar de assunto: "De graça". O youtuber, entretanto, subiu o tom: "Não é de graça, ela sabe que não! Morre de medo, né? Morre de medo que eu exponha as merdas que você fez".

Porchat defende piada

O humorista Fábio Porchat publicou na madrugada desta terça-feira (27) um vídeo negando que tenha pedido desculpas a Gkay após uma piada no prêmio “Melhores do Ano”.

No vídeo, ele diz que a participação "horrível" da atriz no Lady Night, programa apresentado por Tatá Werneck, motivou a brincadeira e que o Natal de Gkay foi estragado pelo ano dela, e não pela piada dele.

"A minha piada dizendo 'ai, que difícil entrevistar a Gkay', desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir", disse.

"Eu não fiz uma piada com a morte do Jô", frisa o apresentador. Em seguida, ele listou os episódios que considera negativos e que aconteceram na vida da influenciadora neste ano.