Gkay responde após Fábio Porchat dizer que Jô 'preferiu' morrer a entrevistá-la: 'era meu sonho'

A influenciadora Géssica Kayane, conhecida como Gkay, se posicionou no Twitter após o humorista Fábio Porchat fazer piada usando o nome dela, durante o "Melhores do Ano", premiação do programa Domingão com Huck, neste domingo (25).

Em um momento de homenagem a Jô Soares, que faleceu neste ano, Porchat brincou dizendo que o apresentador "preferiu" partir a entrevistar Gkay.

"Eu olho o Jô e penso 'o que ele faria com uma Gkay na frente dele?' Foi por isso que ele preferiu nos deixar antes, às vezes, né?", disse. A fala fez ainda referência à entrevista que a influenciadora deu ao programa da humorista Tata Werneck.

Resposta da Gkay

A influenciadora fez publicações no Twitter respondendo à piada e se dizendo muito abalada pela situação. Segundo ela, ser entrevistada por Jô era um de seus sonhos.

"Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", publicou.

Ela contou que estava em casa com a família e teve de sair da sala para se esconder no quarto e chorar após a piada de Porchat.

"Tô cansada de verdade, sabe, gente, cansada mesmo, na verdade to exausta, porque eu não sei o que fiz pras pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro", lamentou.

Por trás da piada

A piada feita por Porchat fez referência à participação de Gkay no "Lady Night", de Tata Werneck. A entrevista da influenciadora no programa teve repercussão negativa na internet e alguns espectadores consideraram a atuação forçada.

Gkay correu, gritou, cuspiu água e deu trabalho para deixar o estúdio de gravação, tentando fazer piada. Tata pareceu visivelmente incomodada com a postura da entrevistada.

Tata chegou até a pedir desculpas a Fiuk, que era até então considerado o pior entrevistado do programa. "Eu só tenho uma coisa pra dizer, Fiuk eu te peço desculpas, eu sinto muita saudade, você foi uma das pessoas mais incríveis que pisou aqui, eu sinto saudades de você. Uma pessoa é… uma pessoa tranquilinha, sabe assim? Eu quero pedir desculpas publicamente para você, Fiuk. Eu tava errada e você estava certo”, disse.