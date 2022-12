Tatá Werneck se emociona ao doar troféu do 'Melhores do Ano' para mãe de Paulo Gustavo

A apresentadora Tatá Werneck foi agraciada, na noite deste domingo (25), com o troféu "Melhores do Ano", premiação entregue durante o programa Domingão com Huck que enaltece os destaques do ano de 2022. Vencedora na categoria "Humor", Tatá doou o prêmio a Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, morto em maio de 2021.

Foi a mãe de PG que realizou, inicialmente, a entrega do troféu a Tata. A categoria leva o nome do humorista: "Troféu Paulo Gustavo de Humor".

No palco, a atriz chorou ao relembrar a amizade e a importância de Paulo para a cultura brasileira e se emocionou ao doar o troféu para dona Déa.

"Realmente, eu não imaginava mesmo que ia ganhar (...) Eu queria muito mesmo agradecer. Paulo, você é brilhante. O [Fábio] Porchat esteve no Lady Night e a gente falou sobre a importância de valorizar os comediantes que abriram as portas para a gente, que nos ensinaram muito, e que não são mais chamados para trabalhar", disse.

Na continuidade do discurso, Tata Werneck disse que "envelhecer na profissão é difícil, na comédia, é mais difícil ainda. Eu fico pensando, se eu pudesse dar um recado hoje, seria que chamem essas pessoas para trabalhar. Mais do que homenagem, querem trabalhar".

A atriz e apresentadora também agradeceu ao marido, Rafael Vitti. "Meu marido, que realizou meu sonho de ser mãe, que passou por tantas coisas ao meu lado, tantos momentos difíceis, e não me abandonou. Eu te amo muito, meu amor."

Ao fim, ela rendeu mais homenagens a Déa. "Essa mulher passa força o tempo todo para a gente, é impressionante. Você criou os seus dois filhos, com muita luta, muita sabedoria, ensinou esse olhar generoso de bom humor sobre a vida. Você passou por uma dor que é o pesadelo de qualquer pessoa e continua fazendo a gente rir incessantemente. Aceita esse prêmio, esse prêmio é seu. Você é uma grande comediante."

