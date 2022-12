Famosos e ex-professor de Gkay apoiam Fábio Porchat após humorista criticar influenciadora em vídeo

O humorista Fábio Porchat publicou na madrugada desta terça-feira (27) um vídeo negando que tenha pedido desculpas a Gkay após uma piada no prêmio “Melhores do Ano”.

No vídeo, ele diz que a participação "horrível" da atriz no Lady Night, programa apresentado por Tatá Werneck, motivou a brincadeira e que o Natal de Gkay foi estragado pelo ano dela, e não pela piada dele.

O vídeo foi publicado no Instagram, e nos comentários o humorista recebeu o apoio de dezenas de famosos. “Caralho, que alívio. Achei que fosse um pedido de desculpas”, escreveu Gregorio Duvivier. “Boa”, concordou Emanuelle Araújo.

“Esse terçol aí no teu olho com certeza tem um nome. Começa com G e termina com Kay”, escreveu Lúcio Mauro Filho. “É muita gente burra e louca reunida! É isso Rony Cócegas”, publicou Alexandre Nero. A apresentadora Astrid Fontenelle também se pronunciou: “Ufa! Eu achei que vinha um pedido de desculpas. Veio uma aula! Boas férias”.

Tatá Werneck também comentou no post de Porchat, e fez piada: “Obrigada pelo seu vídeo do Ronie. Vou usar contra você sempre que puder”.

Apesar das reações positivas, Fábio Porchat limitou os comentários da publicação.

Foto: Reprodução

Dança dos Famosos

Com a polêmica, Rodrigo Thomaz, ex-professor de Gkay na Dança dos Famosos, também criticou a influenciadora digital em post nos Stories. “Nunca falei abertamente sobre o assunto Gkay, mas já está acontecendo naturalmente e outras pessoas estão mostrando quem ela é”, escreveu ele.

“Pois é, obrigado, Porchat, por falar 1/5 do que Gkay é de verdade. Tive o ‘prazer’ de conviver até mesmo em sua casa com a pior ser humana que já pude conhecer. É lamentável uma pessoa não saber usar a fama para o lado positivo. Sim, ela é tudo isso que ele falou e muito mais para o lado negativo, infelizmente. Passei inúmeras situações extremamente desagradáveis ao lado dela e vocês não tem ideia de como isso me abalou emocionalmente e psicologicamente. Mas é isso aí”, acrescentou ele.

Não vai responder

Ontem (26), Gkay, ao colunista Léo Dias, confirmou que tinha recebido uma mensagem de Porchat, mas que não pretendia responder. Após o vídeo do humorista, ela não se pronunciou nas redes sociais.