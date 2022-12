Patinadora russa de 16 anos reproduz dança de 'Wandinha' em competição na pista de gelo

A patinadora artística russa Kamila Valieva, de 16 anos, fez uma apresentação no gelo inspirada na dança da atriz Jenna Ortega na série da Netflix "Wandinha", que se tornou uma trend nas redes sociais. A performance foi feita no Campeonato Russo de Patinação Artística, na última semana, mas viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (28).

No gelo, Kamila vestiu uma roupa parecida com a da personagem icônica da Família Addams, além de utilizar a maquiagem e o cabelo de forma parecida. Na trilha sonora, optou pelo som da clássica trilha sonora do filme, assim como as músicas "Goo Goo Muck", da banda "The Cramps", e a "Bloody Mary", da Lady Gaga.

No YouTube, o vídeo da apresentação completa registra 198 mil visualizações, mas no TikTok, por exemplo, supera 32 milhões de visualizações.

"Ai meu Deus, Kamila performou a melhor 'Wandinha'. Ela levou a dança para outro nível. Preciso dizer 'Bravo'!!", disse uma usuária.

Já outra elogiou: "Isso é fenomenal! Este será o maior cover de dança da Wandinha de todos os tempos! E ainda vai ser melhor que o original! Isso virará história!"