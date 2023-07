Larissa Manoela quer descobrir onde estão bens que adquiriu quando mãe geriu sua carreira, diz site

Conforme fontes do site do jornalista Léo Dias, a atriz Larissa Manoela está em busca de onde estão os bens e o patrimônio que adquiriu durante o período que sua carreira foi gerida por sua mãe, Silvana Santos.

Há alguns dias, Léo Dias noticiou que em 2022 Silvana vendeu uma mansão da atriz, em Orlando, nos Estados Unidos, sem o consentimento da filha. A venda da casa teria sido no valor de 1,1 milhão de dólares, em torno de R$ 5,3 milhões.

Em maio desse ano, Larissa Manoela anunciou publicamente que abriu sua própria empresa e passaria a empresariar sua própria carreira. Na época, já existiam boatos sobre a atriz ter brigado com a mãe.

Em janeiro desse ano, Silvana também declarou em entrevista que não aprovava o noivado da filha com o ator André Luiz Frambach.

Controladora

Ainda conforme Léo Dias, Silvana era controladora com as finanças de Larissa, apesar de a maioria do dinheiro da família ser proveniente do trabalho da atriz.

O jornalista ainda afirmou que Silvana se envolvia nos relacionamentos de Larissa. Quando a atriz namorou Thomaz Costa, Silvana chegava a deixar os dois sem celular quando se “comportavam mal”.

Ela também controlava o namoro de Larissa e Leo Cidade, que compreendia a dinâmica familiar e o comportamento da ex-sogra.

André Luiz Frambach, no entanto, é diferente, e ainda segundo Léo Dias foi o principal incentivador para que Larissa passasse a controlar suas próprias finanças.