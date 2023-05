Larissa Manoela se declara para noivo diante de polêmicas com a mãe: 'se soubessem ao menos 1%'

A atriz Larissa Manoela se declarou para o noivo, André Luiz Frambach, nesta quarta-feira (17), no Instagram. A estrela passa por polêmicas em relação ao agenciamento da carreira deste que rompeu com a mãe.

"O mundo não está pronto pra compreender o nosso amor! Se todos soubessem ao menos 1% do que passamos diariamente, do tanto que nos apoiamos e crescemos juntos…A vida tem um novo sentido com você! Que a gente possa seguir assim, unidos. Por esses e por mais 10 meses, 10 anos", escreveu Larissa.

Na publicação, a atriz disse querer partilhar sonhos, aprendizados e tropeços com Frambach. "Quero hoje, amanhã e sempre! De todos os jeitos e com todos os defeitos. Você é per(feito) pra mim. Te amo", escreveu.

A publicação acontece um dia após Silvana Taques publicar um texto reflexivo sobre "mudanças". Com um vídeo sobre natureza, ela escreveu que "tudo é temporário" e que "pessoas vêm e vão". "As estações nunca duram para sempre. Portanto, nunca esqueça que sua situação presente não é seu destino final", escreveu nesta terça-feira (16).

Polêmica de Larissa Manoela com os pais

Silvana geria a carreira de Larissa Manoela desde que ela era criança. No entanto, desde o início de 2023 as duas estão enfrentando problemas. Silvana chegou a dar unfollow na filha depois de ela revelar que estava noiva do ator André Luiz Frambach. Ela também deu indiretas em entrevistas sobre não apoiar o relacionamento de Larissa.

O pai de Larissa, Gilberto Elias, também utilizou o Instagram para publicar indireta para a filha. "Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias", compartilhou Gilberto em seu Instagram, logo após a filha anunciar a novidade.