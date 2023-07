Larissa Manoela fala sobre relação com a mãe: ‘tenho uma nova família’

A atriz Larissa Manoela vive uma relação conturbada com a mãe, Silvana Santos, desde o início do relacionamento com o ator André Luiz Frambach e de quando passou a gerenciar a própria carreira, que antes era o trabalho da genitora. Atualmente, Silvana não segue a filha nem o genro, nas redes sociais.

Ao “Fofocalizando”, Larissa Manoela falou sobre a relação com Silvana. “Eu acho que o foco é o que tenho daqui para frente. Eu tenho uma nova família, mas é um pouco delicado falar dessa situação. Estou seguindo minha vida, trabalhando muito”, disse ela, sem entrar em detalhes.

Noiva de André Luiz desde 2022, eles ainda não têm data para o casamento devido à agenda de trabalho. “Estamos curtindo nosso noivado”, finalizou a atriz