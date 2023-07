Britney Spears é agredida por segurança de atleta da NBA, diz site

Britney Spears foi agredida, na noite de quarta-feira (5), em Las Vegas, nos Estados Unidos, por um dos seguranças de Victor Wembanyama, um dos atletas de maior destaque da NBA atualmente. As informações são do site TMZ.

Ainda conforme o site, a artista estava acompanhada do marido, Sam Asghari, e de mais duas pessoas, quando avistou, ao entrar no restaurante Catch, o jogador.

Ao chegar perto de Victor, disse que era fã, pediu para tirar uma foto com ele, e deu uma tapinha nas costas dele. Imediatamente, um dos seguranças do atleta deu um tapa no rosto de Britney. Os óculos da cantora chegaram a voar longe.

A cantora se levantou após o episódio e foi para a sua mesa. Conforme o TMZ, o segurança foi até o local pedir desculpas para a artista, que aceitou o pedido. Ele também disse que não sabia quem era Britney quando a esbofeteou. O segurança também teria dito, segundo o TMZ: “Você entende como é quando está sendo cercado por fãs”.

Apesar do pedido de desculpas, a equipe de segurança de Britney registrou um boletim de ocorrência por agressão.