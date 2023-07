Ana Maria Braga se emociona ao comentar morte de Zé Celso Martinez

Ana Maria Braga iniciou o “Mais Você” desta quinta-feira (6) repercutindo a notícia da morte do dramaturgo Zé Celso Martinez. Ele estava em estado grave após sofrer queimaduras em um incêndio em casa, em São Paulo.

“É com grande pesar que a gente recebeu, agora de manhã, a notícia da morte do Zé Celso Martinez”, disse ela.

A apresentadora ainda recebeu um depoimento da atriz Leona Cavalli, que falou sobre a importância de Zé Celso para o teatro: “A última vez que estive com ele foi recentemente, no casamento dele com o Marcelo Drummond. Eu me despedi dele dizendo um 'até breve', e ele me interrompeu dizendo 'até sempre'. E é esse 'até sempre' que eu vou guardar para sempre no meu coração. Até sempre, Zé”.

Visivelmente emocionada, Ana deixou uma mensagem para Marcelo. “Obrigada, Leona. E meus sentimentos para o Marcelo Drummond, que você se recupere logo”.

Zé Celso e Marcelo estavam juntos desde 1986. No entanto, no último dia 6 de junho, eles oficializaram a união, no Teatro Oficina, em São Paulo. A festa contou com shows de Marina Lima e Daniela Mercury, além da bateria da escola de samba paulistana Vai-Vai.