Casamento de Zé Celso Martinez e Marcelo Drummond aconteceu um mês antes de incêndio

Um dos momentos mais importantes da vida de Zé Celso Martinez – ator, diretor e dramaturgo falecido nesta quinta-feira (6) – ocorreu há exatamente um mês. Em 6 de junho, ele e o também diretor teatral Carlos Drummond, 60, casaram durante cerimônia no Teatro Oficina, em São Paulo, antológico espaço fundado por Zé.

Foi nesta casa, inclusive, onde os dois se conheceram – passando, na sequência, a morar juntos. A relação durou 37 anos. Segundo Zé, a decisão de casar foi para que o companheiro tivesse direitos legais perante a Justiça. Entre os convidados, estavam Alexandre Borges, Bárbara Paz, Leona Cavalli, Andréia Horta, Júlia Lemmertz, entre outros.

Legenda: Cerimônia aconteceu durante cerimônia no Teatro Oficina, em São Paulo, antológico espaço fundado por Zé Foto: Eduardo Martins-AgNews/Divulgação

Marcelo Drummond nasceu em Grajaú, mas cresceu na Barra da Tijuca (RJ). Ele é ator do Teatro Oficina Uzyna Uzona desde 1986. Além disso, também já participou como diretor, produtor ou iluminador de quase todas as montagens do grupo sediado no Bixiga.

Legenda: Registro publicado nas redes sociais de uma amiga do casal resgata os primeiros anos do relacionamento deles Foto: Reprodução/Instagram

Ao que tudo indica, o casal era adepto do amor livre. Em entrevista à jornalista Cleo Guimarães, Marcelo Drummond comentou: “Estamos casados pela vida que vivemos, compartilhamos tudo. Moramos juntos, mas não transamos há mais de 20 anos, cada um tem seus amantes”.

Expressar o carinho

Com pouco mais de 6.200 seguidores no instagram até o fechamento desta edição, Marcelo gosta de expressar o amor pelo companheiro. Em outubro de 2021, o artista publicou um vídeo no qual os dois aparecem brindando, seguido da legenda: “35 anos atrás conheci esse cara que mudou minha vida e mudei a vida dele”.

Além disso, instantes mais íntimos do casal também já foram compartilhados, a exemplo de trabalho, lazer, companheirismo e até situações mais inusitadas, como quando Marcelo postou a foto do parceiro no vaso sanitário.

No momento, devido ao incêndio ocorrido no apartamento do casal – responsável pela morte de Zé Celso – Drummond trata danos e está internado junto a um amigo, o ator Victor Rosa, que ajudou a tirar Zé do local em chamas.

Conforme o ator Pascoal da Conceição, amigo próximo dos dois e que também faz parte da equipe do Teatro Oficina, ambos estão com um nível alto de monóxido de carbono no sangue e testaram positivo para Covid-19.

