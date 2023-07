Filme sobre Bob Marley ganha trailer; assista

A Paramount Pictures divulgou, nesta quinta-feira (6), o primeiro trailer do filme “Bob Marley: One Love”. A cinebiografia, com direção de Reinaldo Marcus Green, traz o ator Kingsley Ben-Adir no papel do cantor jamaicano.

Ziggy, filho de Bob Marley, é um dos produtores do longa, que retrata o período que antecedeu o famoso show One Love Peace Concert, em 1978, realizado em meio a uma crise política violenta na Jamaica.

“Foi empolgante e emocionante. Como alguém que estava lá naquele período, voltam muitas memórias e coisas que estavam escondidas em mim. Foi uma jornada muito emotiva”, disse Ziggy sobre o filme.

A produção ainda traz no elenco a atriz Lasanha Lynch como Rita Marley, esposa do músico.