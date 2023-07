Madonna permanece com estado de saúde delicado, e inicio de turnê mundial é incerto, diz site

Adiado após a internação de Madonna, o início da turnê “The Celebration” segue incerto, de acordo com informações do site norte-americano TMZ. Recuperando-se em casa depois de ser hospitalizada para tratar uma infecção grave, a cantora ainda tem quadro de saúde delicado.

Conforme apurado pelo portal, a artista tem estado muito cansada e abatida, passando a maior parte do tempo na cama. “A recuperação de Madonna não está indo tão rápido quanto ela esperava. Ela segue fraca e muito cansada e tem passado muito tempo na cama.” contou uma fonte próxima a Madonna.

DATAS ADIADAS

Com a intenção de comemorar os 40 anos de carreira da artista, a turnê começaria pelo Canadá, no dia 15 deste mês. A data, porém, foi adiada na semana passada, depois da internação para tratamento de uma infecção bacteriana grave.

O anúncio foi feito pelo empresário de Madonna, Guy Oseary, em seu perfil no Instagram. “Vamos compartilhar mais detalhes com vocês assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para shows remarcados” afirmou.

INTERNAÇÃO

Segundo informações do site Radar Online, Madonna teria sido encontrada inconsciente em seu apartamento, em Nova York, no dia 24 de junho, e precisou ser reanimada antes de ser levada para o hospital.

Na unidade de saúde, a cantora teria passado dias ligada a um ventilador até receber alta e voltar para casa.