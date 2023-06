Madonna recebe alta do hospital após internação por infecção bacteriana, diz emissora

Após passar dias internada em UTI, Madonna recebeu alta e já voltou para casa, em Nova York, de acordo com a emissora norte-americana CNN. A cantora havia sido hospitalizada, no último sábado (24), para tratar uma infecção bacteriana.

A informação foi confirmada por uma fonte próxima à artista, que afirmou que Madonna está melhor. Amiga íntima da cantora, Rosie O’Donnell reforçou a declaração ao compartilhar uma foto ao lado da artista no Instagram, nesta quinta-feira (29), com a legenda: “Ela está se sentindo bem”.

ENTENDA O CASO

Nessa quarta-feira (28), o empresário de Madonna, Guy Oseary, também utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs e explicar o quadro da artista. Em publicação, ele declarou que a cantora “desenvolveu uma infecção bacteriana grave”, o que fez com que ela permanecesse internada.

“A saúde dela está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação completa.” escreveu Oseary.

Na postagem, o empresário ainda informou que a próxima turnê da cantora, com início marcado para 15 de julho, teria que ser adiada para que Madonna pudesse se recuperar com calma. “Vamos compartilhar mais detalhes com vocês assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para shows remarcados” afirmou.