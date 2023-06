Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso, é internado em hospital com pneumonia leve

O cantor Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso, está internado em um hospital carioca com pneumonia leve. O cantor de 62 anos deu entrada, na noite de quarta-feira (28), no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O

A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal o GLOBO. Em 2001, o artista deu entrada no mesmo hospital após um acidente em um ultraleve em Mangaratiba. Na época, o cantor ficou cerca de 45 dias em coma e perdeu parte da memória.

No acidente, a esposa dele, a jornalista inglesa Lucy Needham morreu. Juntos, eles tiveram três filhos: Luca, Hope Izabel e Phoebe Rita.

A banda Paralamas do Sucesso esteve no Ceará em julho de 2022, com shows no Festival I'Music.