Madonna é internada na UTI por infecção bacteriana e adia turnê mundial

A cantora Madonna, 64 anos, está internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de uma grave infecção bacteriana. Em anúncio feito pelo empresário Guy Oseary, nesta quarta-feira (28), a rainha do pop foi diagnosticada no último sábado (24).

Devido ao estado de saúde, precisou adiar sua turnê "Four Decades, The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira.

Guy Oseary Empresário "No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana grave, que a levou a ficar vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação completa".

"Neste momento precisaremos pausar todos os compromissos, inclusive a turnê. Informaremos mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para shows remarcados", acrescentou.

A turnê estava prevista para começar no dia 15 de julho em Vancouver, no Canadá. Em julho faria shows nos Estados Unidos, e começaria as apresentações na Europa apenas em outubro.