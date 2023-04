Madonna fará show da turnê 'Celebration' no Brasil em 2024, diz jornal

Os fãs brasileiros da cantora Madonna estão esperançosos de que a diva pop venha ao país no ano que vem. Os rumores ganharam força nas redes sociais após o jornal chileno La Tercera divulgar que a artista irá acrescentar a América do Sul, incluindo o Brasil, em sua lista de apresentações da turnê 'Celebration' em 2024. A série de shows comemora os 40 anos da cantora que revolucionou a música pop.

Nessa segunda-feira (17), Madonna publicou no Instagram que a turnê também passará pelo México, no dia 25 de janeiro. Até então, a estrela havia confirmado apresentações apenas nos Estados Unidos e na Europa.

De acordo com a publicação do periódico chileno, Madonna já fechou seu contrato para o show no Chile com uma produtora nacional. O espetáculo seria realizado entre a última semana de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro. Além do Brasil e do Chile, outros possíveis roteiros da turnê estariam em negociação para Argentina, Colômbia e Peru.

O tour mundial terá início em 15 de julho deste ano em Vancouver, no Canadá. Madonna tem encontro marcado com os fãs em 45 datas na América do Norte, até 22 de dezembro em Nashville, nos Estados Unidos.

A Europa também será palco da diva ainda neste ano, com shows em outubro e novembro em cidades como Londres, Estocolmo, Barcelona e Paris.