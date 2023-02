Madonna desabafa sobre críticas ao rosto inchado: 'preconceito de idade e misoginia'

Após ser criticada por rosto inchado no Grammy, a "Rainha do Pop" estadunidense Madonna desabafou sobre o caso para os 18,7 milhões de seguidores no Instagram, na noite desta terça-feira (7). "Mais uma vez, fui surpreendida pelo preconceito de idade e pela misoginia que permeia o mundo em que vivemos", disse.

Para ela, os críticos deveriam ter focado no discurso dela em premiação ao invés de tecer comentários desnecessários sobre a aparência estética.

"Em vez de focar no que disse em meu discurso, agradecendo a coragem de artistas como Sam e Kim, muitas pessoas optaram por falar apenas sobre as fotos minhas em 'close-up' tiradas com uma câmera de lente longa por um fotógrafo da imprensa que distorceria o rosto de qualquer um!", criticou.

A artista se referiu aos cantores Kim Petras e Sam Smith. Além de criticar os comentários, ainda falou sobre a indústria que está inserida.

Madonna Cantora "Um mundo que se recusa a celebrar a mulher que passa dos 45 anos, e sente a necessidade de puni-la se ela continuar obstinada, trabalhadora e aventureira".

'Você não vai quebrar minha alma'

Em texto publicado no Instagram, ainda declarou que apesar das críticas, seguirá sendo subversiva, ultrapassando limites e enfrentando o patriarcado.

"Nunca me desculpei por nenhuma das escolhas criativas que fiz, nem pela minha aparência ou vestido, e não vou começar. Fui degradada pela mídia desde o início da minha carreira, mas entendo que tudo isso é um teste e estou feliz em fazer o pioneirismo para que todas as mulheres atrás de mim possam ter uma vida mais fácil nos próximos anos", acrescentou.

Por fim, resgatou as palavras da cantora Beyoncé para encerrar o desabafo: "nas palavras dela, 'você não vai quebrar minha alma'".