Madonna comemora aniversário de 64 anos em castelo na Sicília

A cantora Madonna completa 64 anos nesta terça-feira (16) e resolveu comemorar em uma festa com familiares e amigos em um palácio na Sicília, região da Itália, segundo informações do O Globo.

A celebração vem sendo preparada há semanas e, segundo fontes do jornal The Sun, será ofertado um luxuoso jantar no Palazzo Castelluccio, palácio siciliano do século 18, com música ao vivo no encerramento da noite.

“Como todo aniversário, Madonna fará uma festa épica, mas este ano será particularmente especial. O palácio é nada menos que espetacular. Eu só posso imaginar que ela gastou dezenas de milhares numa noite. Mas quando você vale 700 milhões de libras, dinheiro não é um problema", disse a fonte.

Aniversário do filho Rocco

A festa acontece um dia após o aniversário do filho de Madonna, Rocco, que completou 22 anos nesta segunda-feira (22), e também foi celebrado pela cantora.

"De uma leonina para outro leonino. Feliz aniversário, Rocco", escreveu ela em publicação nas redes sociais. Nas imagens, Rocco aparece cortando um bolo, em formato de maleta, com ajuda da irmã.

Legenda: Madonna comemorou aniversário do filho Rocco Foto: Reprodução Instagram

