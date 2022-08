Beyoncé lança parceria com Madonna; ouça remix de 'Break My Soul'

Não bastava lançar um álbum pop impecável, que logo veio o remix perfeito. Foi assim Beyoncé surpreendeu mais uma vez os fãs, na noite desta sexta-feira (5), ao anunciar uma parceira com a rainha Madonna.

Veio aí “Break My Soul (The Queens Remix)”, uma nova versão do lead-single do álbum “Renaissance”, o sétimo da carreira de Queen B.

A música possui quase seis minutos de duração e foi disponibilizada para compra no site oficial de Beyoncé, no valor de US$ 1,29.

Fãs especulam que a artista lance a parceria com Madonna nas plataformas digitais, assim como os outros remixes já divulgados da música.

Era "Renaissance"

Em 29 de julho, "Renaissance" chegou às plataformas digitais com 16 faixas, incluindo o hit "Break My Soul" e feats com Beam, Grace Jones e Tems.

"Criar esse álbum me permitiu um lugar para sonhar e achar refúgio durante um tempo assustados para o mundo. Nós vamos aproveitar e curtir a música. Eu vou continuar dando tudo de mim e fazer o meu melhor para levar alegria a vocês. Amo vocês profundamente", disse a musa pop, ao divulgar o álbum nas redes sociais.