Madonna anuncia turnê comemorativa de 40 anos de carreira

Madonna anunciou, nesta terça-feira (17), uma turnê comemorativa de 40 anos de carreira. Chamada de 'Celebration', a turnê promete levar os principais hits da rainha do pop de 64 anos a estádios e arenas ao redor do mundo.

O anúncio foi feito nas redes sociais da cantora. Na sequência da publicação, ela divulgou um vídeo para contar de onde surgiu a ideia, em uma conversa com a comediante Amy Schumer, que a desafiou a fazer uma turnê com os hits de toda a carreira, incluindo 'Like a Virgin', 'Like a Prayer', 'Material Girl', 'La Isla Bonita', 'Express Yourself' e muitos outros.

O vídeo ainda conta com participações de Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Diplo, Bob the Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter e Eric Andre.

A turnê

A turnê começará no dia 15 de julho, pela América do Norte, e deverá passar por 35 cidades, com "respeito" especial a Nova York, onde a carreira musical de Madonna começou. Assista ao vídeo de divulgação:

A previsão é de que os shows sejam encerrados em Amsterdã, em 1º de dezembro deste ano. Não há previsão de shows para a América do Sul.

Madonna Cantora Estou animada para explorar o maior número possível de músicas na esperança de dar aos meus fãs o show que eles esperavam".

Os ingressos começarão a ser vendidos a partir de 20 de janeiro.

Legenda: Divulgação foi feita pela cantora em suas redes sociais nesta terça-feira (17). Foto: Divulgação

Antiga turnê

Antes dessa, a última turnê de Madonna tinha sido em 2019, com a 'Madame X Tour'. À época, a artista sofreu lesões no quadril e no joelho.

Datas e locais da 'Celebration Tour', segundo a Variety:

Canadá

15 de julho – Vancouver, BC – Rogers Arena

13 de agosto – Toronto, ON – Scotiabank Arena

19 de agosto – Montreal, QC – Centre Bell

Estados Unidos

18 de julho – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

22 de julho – Phoenix, AZ – Footprint Center

25 de julho – Denver, CO – Ball Arena

27 de julho – Tulsa, OK – BOK Center

30 de julho – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

2 de agosto – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

5 de agosto – Detroit, MI – Little Caesars Arena

7 de agosto – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

9 de agosto – Chicago, IL – United Center

23 de agosto – Nova York, NY – Madison Square Garden

24 de agosto – Nova York, NY – Madison Square Garden

30 de agosto – Boston, MA – TD Garden

2 de setembro – Washington, DC – Capital One Arena

5 de setembro – Atlanta, GA – State Farm Arena

7 de setembro – Tampa, FL – Amalie Arena

9 de setembro – Miami, FL – Miami-Dade Arena

13 de setembro – Houston, TX – Toyota Center

18 de setembro – Dallas, TX – American Airlines Center

21 de setembro – Austin, TX – Moody Center ATX

27 de setembro – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

4 de outubro – San Francisco, CA – Chase Center

7 de outubro – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

Europa

14 de outubro – Londres, Reino Unido – The O2

21 de outubro – Antuérpia, BE – Sportpaleis

25 de outubro – Copenhagen, DK – Royal Arena

28 de outubro – Estocolmo, SE – Tele2

1º de novembro – Barcelona, ​​ES – Palau Sant Jordi

6 de novembro – Lisboa, PT – Altice Arena

12 de novembro – Paris, FR – Accor Arena

13 de novembro – Paris, FR – Accor Arena

15 de novembro – Cologne, DE – Lanxess Arena

23 de novembro – Milão, IT – Fórum Mediolanum

28 de novembro – Berlin, DE – Mercedes-Benz Arena

1º de dezembro – Amsterdã, Holanda – Ziggo Dome