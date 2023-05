Madonna fará shows no Brasil em 2024, diz jornalista

A cantora Madonna deve fazer shows no Brasil em 2024. A informação foi divulgada pelo jornalista José Noberto Flesch, que costuma publicar com exclusividade a apresentação de artistas internacionais no país.

Os shows da rainha do pop devem ocorrer entre janeiro e fevereiro, segundo Flesch. Não foi divulgado quais estados receberiam o show.

Madonna inicia a tour comemorativa de 40 anos de carreira em julho deste ano. Até o momento, foram confirmadas apresentações nos Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Suécia e Holanda.

Ainda não há confirmação oficial sobre a vinda da Madonna com a “The Celebration Tour” ao Brasil. A produtora da turnê, Livenation, não divulgou os shows de 2024.

Madonna veio ao país pela última vez em 2012, com a turnê 'MDNA Tour'. Ela fez shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.