Fundadora da Furacão 2000, Virgilaine Dutra morre no Rio de Janeiro

A fundadora da Furacão 2000, Virgilaine Dutra, faleceu no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (12). O perfil oficial da empresa detalhou que a artista foi uma das responsáveis pelo movimento do funk atual, sendo considerada uma das maiores produtoras do Brasil.

"Nossa amada Virgilaine, que foi a primeira mulher a representar a equipe número 1 do Brasil, foi casada com Rômulo Costa e, juntos, criaram a empresa que revolucionou o mercado da música nacional", detalhou a nota de pesar.

O velório e o enterro vão ser realizados no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio, no próximo sábado (13), às 13h30.

Furacão 2000

Virgilaine era sócia e ex-mulher de Romulo Costa. Com a Furacão 2000, lançaram grandes nomes do funk brasileiro.

"Virgilaine ganhou notoriedade dançando nos anos 70/80 nos palcos da Soul Grand Prix e Furacão 2000 onde, juntamente com sua irmã Rejane Dutra, formaram a dupla 'Irmãs 2000'", descreveu a nota.

Ela deixou o filho Rômulo Costa Júnior. "Familiares e amigos que a amavam e fãs da era de outro da número 1 do Brasil. Descanse em paz, guerreira. Que Deus a receba com todo carinho. Obrigada por tudo", concluiu.